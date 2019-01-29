29 Ocak 2019, Salı

BEŞİKTAŞ

Veli’ye 10 milyon TL ödenecek

Veli’ye 10 milyon TL ödenecek
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 29.01.2019

'a 22 milyon TL tazminat ödeneceği iddiası tarafından yalanlamıştı…

'a 22 milyon TL tazminat ödeneceği iddiası tarafından yalanlamıştı… Gelen bilgiler ise 'ye bağlı Uyuşmazlık Kurulu'nun Kavlak'ın şikayetini henüz karara bağlamadığı yönünde. Süreç devam ediyor. Beşiktaş davayı kaybetse bile Kavlak'a 10 milyon TL ödeyecek.

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