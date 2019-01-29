29 Ocak 2019, Salı
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Veli’ye 10 milyon TL ödenecek
Giriş Tarihi: 29.01.2019
Veli Kavlak'a 22 milyon TL tazminat ödeneceği iddiası Beşiktaş tarafından yalanlamıştı…
Veli Kavlak'a 22 milyon TL tazminat ödeneceği iddiası Beşiktaş tarafından yalanlamıştı… Gelen bilgiler ise TFF'ye bağlı Uyuşmazlık Kurulu'nun Kavlak'ın şikayetini henüz karara bağlamadığı yönünde. Süreç devam ediyor. Beşiktaş davayı kaybetse bile Kavlak'a 10 milyon TL ödeyecek.
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