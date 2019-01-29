29 Ocak 2019, Salı
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Roco için hala teklif gelmedi
Giriş Tarihi: 29.01.2019
Teknik Direktör Güneş'in ara transfer döneminde satışına onay verdiği Roco için Beşiktaş'a şimdiye kadar cazip bir teklif yapılmadığı öğrenildi.
Teknik Direktör Güneş'in ara transfer döneminde satışına onay verdiği Roco için Beşiktaş'a şimdiye kadar cazip bir teklif yapılmadığı öğrenildi. Yönetimin, transferde son günlere girilirken 2021'e kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki oyuncu için menajerlere yetki verdiği dile getirildi.
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