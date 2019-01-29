29 Ocak 2019, Salı
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Hazırlıklara tam gaz devam
Giriş Tarihi: 29.01.2019
Kartal, Antalya maçı hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü.
Kartal, Antalya maçı hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. İdmanda 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması gerçekleştirildi. Daha sonra çift kale maç ve şut idmanı yapıldı. Hazırlıklara bugün 11.00 ve 17.00'de çift antrenmanla devam edilecek.
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