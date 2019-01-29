29 Ocak 2019, Salı

BEŞİKTAŞ

Potada rakıp Belçikalı Fılou

Potada rakıp Belçikalı Fılou
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 29.01.2019

Sompo Japan, Şampiyonlar Ligi D Grubu 13. hafta mücadelesinde bugün Belçika temsilcisi Filou'yu konuk edecek.

Sompo Japan, Şampiyonlar Ligi D Grubu 13. hafta mücadelesinde bugün Belçika temsilcisi Filou'yu konuk edecek. Akatlar Spor Kompleksi'ndeki karşılaşma, 20.00'de başlayacak. Siyah-beyazlı takım, geride kalan 12 haftada 7 galibiyet ve 5 yenilgiyle 3. sırada.

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