29 Ocak 2019, Salı
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Potada rakıp Belçikalı Fılou
Giriş Tarihi: 29.01.2019
Beşİktaş Sompo Japan, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 13. hafta mücadelesinde bugün Belçika temsilcisi Filou'yu konuk edecek.
Beşİktaş Sompo Japan, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 13. hafta mücadelesinde bugün Belçika temsilcisi Filou'yu konuk edecek. Akatlar Spor Kompleksi'ndeki karşılaşma, 20.00'de başlayacak. Siyah-beyazlı takım, geride kalan 12 haftada 7 galibiyet ve 5 yenilgiyle 3. sırada.
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