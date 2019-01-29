Ahmet Nur Çebi aday olabilir

Erzurum beraberliği Beşiktaş'ta taşları yerinden oynattı.

Erzurum beraberliği Beşiktaş'ta taşları yerinden oynattı. Mayıstaki kongre öncesinde "Fikret Orman'la bu iş gitmiyor" diyen muhalefet, aday arıyor. Bir önceki kongrede kısıtlı zaman olduğu için Orman'ın karşısına çıkmayan Çebi'nin aday olabileceği camia içinde konuşulmaya başlandı.