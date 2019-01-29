29 Ocak 2019, Salı

BEŞİKTAŞ

Ahmet Nur Çebi aday olabilir

Ahmet Nur Çebi aday olabilir
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 29.01.2019

Erzurum beraberliği Beşiktaş'ta taşları yerinden oynattı.

Erzurum beraberliği Beşiktaş'ta taşları yerinden oynattı. Mayıstaki kongre öncesinde "'la bu iş gitmiyor" diyen muhalefet, aday arıyor. Bir önceki kongrede kısıtlı zaman olduğu için Orman'ın karşısına çıkmayan Çebi'nin aday olabileceği camia içinde konuşulmaya başlandı.

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