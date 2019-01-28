Beşiktaşta Antalyaspor maçı hazırlıkları başladı

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Beşiktaş'ta Antalyaspor maçı hazırlıkları başladı
Giriş Tarihi: 28.01.2019
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor ile 3 Şubat Pazar günü deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarına başladı.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, ilk olarak ısınmanın ardından istasyon koşuları yaptı.
Pas, 5'e 2, dar alanda oyun ve kontrol çalışmalarının ardından siyah-beyazlı futbolcular taktik ve şut idmanıyla antrenmanı noktaladı.
Siyah-beyazlı ekip, yarın çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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