28 Ocak 2019, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Antalyaspor maçı hazırlıkları başladı

Beşiktaşta Antalyaspor maçı hazırlıkları başladı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 28.01.2019

'in 20. haftasında ile 3 Şubat Pazar günü deplasmanda karşılaşacak , hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre BJK 'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, ilk olarak ısınmanın ardından istasyon koşuları yaptı.

Pas, 5'e 2, dar alanda oyun ve kontrol çalışmalarının ardından siyah-beyazlı futbolcular taktik ve şut idmanıyla antrenmanı noktaladı.

Siyah-beyazlı ekip, yarın çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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