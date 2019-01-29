Fikret Orman: "Babam Beşiktaş Başkanı olmamı istemezdi"
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, TRT Haber'de "Benim Annem Benim Babam" programının konuğu oldu ve Beşiktaş sevgisini anlattı.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, TRT Haber'de "Benim Annem Benim Babam" programının konuğu oldu ve Beşiktaş sevgisini anlattı. "Çocukken babam beni maçlara götürürdü. Beşiktaş'ta olduğu zaman beni yanında gezdirirdi" diyen Orman, başkanlığı ile ilgili de şunları söyledi: "Beşiktaş'ı aldığım dönem zordu. Ancak hep zordu. Süreç çok zor bir süreçti. Aynı bugün olduğu gibi. O dönemlerde kimse bu işe girmiyordu. Beşiktaş başkanlığını kimsenin istediği bir dönem değildi. Kendi irademle karar verdim. Babama sorsaydım, babam olma derdi. Yaptığımız işlerle, başardıklarımızla babamın gurur duyduğunu düşünüyorum."
ORMAN YALNIZ KALDI
Fikret Orman, sezon başında "Benim motivasyonum düşerse Beşiktaş çöker" şeklinde açıklama yapmıştı… O günden bu yana Beşiktaş'ta sıkıntılı süreç yaşanıyor. Takımın bu hale gelmesinde başkanın yönetici arkadaşları tarafından fazla destek göremediği iddiası geldi. Daha önceki dönemin ikinci başkanı Ahmet Nur Çebi'nin sorumluluk alarak başkanın yükünü azalttığı, mevcut ikinci başkan Serdal Adalı'nın ise fazla topa girmediği için Orman'ın zorlandığı ifade ediliyor.
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