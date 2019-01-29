29 Ocak 2019, Salı

BEŞİKTAŞ

Elveda Quaresma

Elveda Q7
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 29.01.2019

Ülkesine dönmek isteyen Quaresma, dün Serdal Adalı ile masaya oturdu. Yıldız oyuncu, kalması için yapılan yeni teklifi kabul etmedi.

Ve Beşiktaş'ta beklenen son gerçekleşti... Takımın yıldız ismi Ricardo Quaresma ile yollar ayrıldı. Bir süre önce yönetime, ülkesine dönmek istediğini bildiren Portekizli yıldız ile dün ikici başkan Serdal Adalı masaya oturdu. Toplantıda Adalı'nın 35 yaşındaki kanat oyuncusuna sezon sonuna kadar takımda kalması için yeni bir teklif yaptığı ancak 'nin bunu kabul etmediği bildirildi.

PORTO'YA GİDİYOR
Oyuncuya önerilen yeni teklifle ilgili net bir bilgiye ulaşılamazken, sözleşmenin feshi için Quaresma'nın alacaklarının ne kadarını bırakacağı konusunda pazarlıklar yapıldığı kaydedildi. Portekizlinin alacakları üzerine bugün kesin olarak anlaşması bekleniyor. Tecrübeli kanat oyuncusu birkaç gün içinde İstanbul'dan ayrılıp yeni takımı Porto'ya imza atacak.

EŞİ GERİ DÖNDÜ
Öte yandan Quaresma'nın geçtiğimiz günlerde İstanbul'dan ayrılan eşi ve çocuklarının dün sabah 'ye geri dönmesi kafaları karıştırdı. Quaresma'nın eşi bu gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu. Bu arada Beşiktaş'tan ayrılan Vagner Love'un eşi Lene Pires'in, Quaresma'nın eşinin paylaşımına, "Portekiz'de sizi ziyaret edeceğiz" yorumunu yapması dikkat çekti.

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