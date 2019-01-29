Elveda Quaresma

Ülkesine dönmek isteyen Quaresma, dün Serdal Adalı ile masaya oturdu. Yıldız oyuncu, kalması için yapılan yeni teklifi kabul etmedi.

Ve Beşiktaş'ta beklenen son gerçekleşti... Takımın yıldız ismi Ricardo Quaresma ile yollar ayrıldı. Bir süre önce yönetime, ülkesine dönmek istediğini bildiren Portekizli yıldız ile dün ikici başkan Serdal Adalı masaya oturdu. Toplantıda Adalı'nın 35 yaşındaki kanat oyuncusuna sezon sonuna kadar takımda kalması için yeni bir teklif yaptığı ancak Q7'nin bunu kabul etmediği bildirildi.



PORTO'YA GİDİYOR

Oyuncuya önerilen yeni teklifle ilgili net bir bilgiye ulaşılamazken, sözleşmenin feshi için Quaresma'nın alacaklarının ne kadarını bırakacağı konusunda pazarlıklar yapıldığı kaydedildi. Portekizlinin alacakları üzerine bugün kesin olarak anlaşması bekleniyor. Tecrübeli kanat oyuncusu birkaç gün içinde İstanbul'dan ayrılıp yeni takımı Porto'ya imza atacak.



EŞİ GERİ DÖNDÜ

Öte yandan Quaresma'nın geçtiğimiz günlerde İstanbul'dan ayrılan eşi ve çocuklarının dün sabah Türkiye'ye geri dönmesi kafaları karıştırdı. Quaresma'nın eşi bu gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu. Bu arada Beşiktaş'tan ayrılan Vagner Love'un eşi Lene Pires'in, Quaresma'nın eşinin paylaşımına, "Portekiz'de sizi ziyaret edeceğiz" yorumunu yapması dikkat çekti.