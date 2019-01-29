Elveda Quaresma
Ülkesine dönmek isteyen Quaresma, dün Serdal Adalı ile masaya oturdu. Yıldız oyuncu, kalması için yapılan yeni teklifi kabul etmedi.
Ve Beşiktaş'ta beklenen son gerçekleşti... Takımın yıldız ismi Ricardo Quaresma ile yollar ayrıldı. Bir süre önce yönetime, ülkesine dönmek istediğini bildiren Portekizli yıldız ile dün ikici başkan Serdal Adalı masaya oturdu. Toplantıda Adalı'nın 35 yaşındaki kanat oyuncusuna sezon sonuna kadar takımda kalması için yeni bir teklif yaptığı ancak Q7'nin bunu kabul etmediği bildirildi.
PORTO'YA GİDİYOR
Oyuncuya önerilen yeni teklifle ilgili net bir bilgiye ulaşılamazken, sözleşmenin feshi için Quaresma'nın alacaklarının ne kadarını bırakacağı konusunda pazarlıklar yapıldığı kaydedildi. Portekizlinin alacakları üzerine bugün kesin olarak anlaşması bekleniyor. Tecrübeli kanat oyuncusu birkaç gün içinde İstanbul'dan ayrılıp yeni takımı Porto'ya imza atacak.
EŞİ GERİ DÖNDÜ
Öte yandan Quaresma'nın geçtiğimiz günlerde İstanbul'dan ayrılan eşi ve çocuklarının dün sabah Türkiye'ye geri dönmesi kafaları karıştırdı. Quaresma'nın eşi bu gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu. Bu arada Beşiktaş'tan ayrılan Vagner Love'un eşi Lene Pires'in, Quaresma'nın eşinin paylaşımına, "Portekiz'de sizi ziyaret edeceğiz" yorumunu yapması dikkat çekti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!