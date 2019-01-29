29 Ocak 2019, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Antalyaspor hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş Antalyaspor hazırlıklarını sürdürdü
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 29.01.2019

'in 20. haftasında ile karşı karşıya gelecek olan , sabah yaptığı çalışmayla bu mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde, Ümraniye 'nde basına kapalı olarak yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Futbolcular kondisyon, kuvvet ve taktik çalıştı. Salonda yapılan ve yaklaşık 40 dakika süren denge ve kuvvet idmanıyla başlayan antrenman, sahada gerçekleşen pas çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas idmanıyla devam etti. Taktik programda ise minyatür kale maç ve şut çalışması gerçekleşti.
Bugün çift idman yapacak olan , yarın sabah 11.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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