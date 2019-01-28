28 Ocak 2019, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Tekerleklide derbi zaferi

Tekerleklide derbi zaferi
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 27.01.2019

Beşiktaş Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda 1907 Fenerbahçe'yi 67-66 mağlup etti.

Beşiktaş Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda 1907 Fenerbahçe'yi 67-66 mağlup etti. Siyah- beyazlılar, oldukça çekişmeli geçen mücadelenin devresini 37-33 geride bitirse de 3 ve 4. çeyrekte maçı kopardı. 11. zaferini aldı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
İtalyanlar açıkladı! F.Bahçeyi reddetti, Beşiktaşa geliyor... İtalyanlar açıkladı! F.Bahçe'yi reddetti, Beşiktaş'a geliyor...
Quaresmadan Beşiktaşa veda! Quaresma'dan Beşiktaş'a veda!
Beşiktaşta sola iki isim! Kevin N’Koudou ve Jakub Holubek Beşiktaş'ta sola iki isim! Kevin N’Koudou ve Jakub Holubek
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör