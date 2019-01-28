28 Ocak 2019, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Aras’tan sitem

Aras’tan sitem
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 27.01.2019

Sezon başında Willem II'ye kiralanan , Hollanda basınına açıklamalarda bulundu.

Sezon başında Willem II'ye kiralanan , Hollanda basınına açıklamalarda bulundu. Aras, siyah- beyazlılarda fazla şans bulamamasıyla ilgili "Şenol Güneş beni tanımıyordu. Onunla konuştum ama diğer futbolculara şans verdi. Bana şans vermedi. Şenol Güneş hala görevde. Beşiktaş'la 2 yıllık kontratım var. Buna bir çözüm bulmalıyız" dedi.

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