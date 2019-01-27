Beşiktaştan Veli Kavlak açıklaması

27 Ocak 2019, Pazar
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Beşiktaş'tan Veli Kavlak açıklaması
Giriş Tarihi: 27.01.2019
Beşiktaş resmi internet sitesinden Veli Kavlak ile ilgili açıklamalarda bulundu.
İşte Beşiktaş'ın açıklaması:
Eski futbolcularımızdan Veli Kavlak'a 22 Milyon TL tazminat ödeneceğine karar verildiğine ilişkin, sosyal medyada bazı iddialar yer almaktadır.
Böyle bir karar olmadığını belirtir, kulübümüzü yıpratmak amacıyla, maksatlı olarak bu iddiaların ortaya atılmakta olduğunu kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.
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