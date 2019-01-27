27 Ocak 2019, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan Veli Kavlak açıklaması

Beşiktaştan Veli Kavlak açıklaması
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 27.01.2019

resmi internet sitesinden ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte Beşiktaş'ın açıklaması:

Eski futbolcularımızdan 'a 22 Milyon TL tazminat ödeneceğine karar verildiğine ilişkin, sosyal medyada bazı iddialar yer almaktadır.

Böyle bir karar olmadığını belirtir, kulübümüzü yıpratmak amacıyla, maksatlı olarak bu iddiaların ortaya atılmakta olduğunu kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.

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