28 Ocak 2019, Pazartesi
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Love tam 30 bavulla döndü
Giriş Tarihi: 27.01.2019
Alacaklarının bir kısmını bırakıp sözleşmesini fesheden Vagner Love, ülkesine döndü.
Alacaklarının bir kısmını bırakıp sözleşmesini fesheden Vagner Love, ülkesine döndü. Sambacı, Türkiye'den ayrılışı sırasında havaalanına tam 30 bavulla geldi. Oyuncunun bu görüntüleri sosyal medyada çok konuşuldu. Love, Corinthians'la anlaşmıştı.
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