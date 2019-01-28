28 Ocak 2019, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Love tam 30 bavulla döndü

Love tam 30 bavulla döndü
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 27.01.2019

Alacaklarının bir kısmını bırakıp sözleşmesini fesheden , ülkesine döndü.

Alacaklarının bir kısmını bırakıp sözleşmesini fesheden , ülkesine döndü. Sambacı, Türkiye'den ayrılışı sırasında havaalanına tam 30 bavulla geldi. Oyuncunun bu görüntüleri sosyal medyada çok konuşuldu. Love, Corinthians'la anlaşmıştı.

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