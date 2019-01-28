Love tam 30 bavulla döndü

Alacaklarının bir kısmını bırakıp sözleşmesini fesheden Vagner Love, ülkesine döndü.

Alacaklarının bir kısmını bırakıp sözleşmesini fesheden Vagner Love, ülkesine döndü. Sambacı, Türkiye'den ayrılışı sırasında havaalanına tam 30 bavulla geldi. Oyuncunun bu görüntüleri sosyal medyada çok konuşuldu. Love, Corinthians'la anlaşmıştı.