28 Ocak 2019, Pazartesi
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Güven kulübede kaldı
Giriş Tarihi: 27.01.2019
Beşiktaş'ta akılları kurcalayan soru Güven Yalçın'a ne olduğu…
Beşiktaş'ta akılları kurcalayan soru Güven Yalçın'a ne olduğu… İlk yarıda attığı gollerle taraftarların umudu olan genç oyuncu 2. devrede kulübeye hapsoldu. Güneş'in Akhisar ve Erzurum maçlarında Güven'e hiç şans vermemesinin nedeninin 'isteklerini tam olarak yerine getirememesi' olduğu bildirildi.
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