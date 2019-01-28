28 Ocak 2019, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Güven kulübede kaldı

BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 27.01.2019

Beşiktaş'ta akılları kurcalayan soru Güven Yalçın'a ne olduğu…

Beşiktaş'ta akılları kurcalayan soru Güven Yalçın'a ne olduğu… İlk yarıda attığı gollerle taraftarların umudu olan genç oyuncu 2. devrede kulübeye hapsoldu. Güneş'in Akhisar ve Erzurum maçlarında Güven'e hiç şans vermemesinin nedeninin 'isteklerini tam olarak yerine getirememesi' olduğu bildirildi.

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