Dorukhan’ın performansı teknik heyetin yüzünü güldürdü
Son dönemde Kartal’ın parlayan yıldızı olan Dorukhan’ın performansı teknik heyetin yüzünü güldürdü. 22 yaşındaki futbolcu piyasa değerini de yükseltti.
Kartal'ın son dönemdeki parlayan yıldızı Dorukhan Toköz, performansını gittikçe yükseltiyor. Son olarak 1-1 biten Erzurumspor maçında şanssız bir şekilde kendi kalesine gol atsa da beraberlik sayısını da kaydeden 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, taraftarların büyük beğenisini kazandı. Son iki haftada 2 gol atma başarısı gösteren 1.80 boyundaki Dorukhan; istekli, hırsı futbolu ile otoriterlerden de tam not alıp 'nazar değmesin' dedirtti. Dorukhan'ın gelişimi oyuncunun değerine de yansıdı. Transfermarkt verilerine göre, geçen sezon Eskişehirspor'da forma giyen siyah-beyazlı futbolcu, son 10 aylık dönemde 700 bin euro olan piyasa değerini 1 milyon 750 bin euro'ya yükseltti. Formayı kolay kolay kaptırmayacağının sinyalini veren Dorukhan'ın bu gelişimi teknik heyetin de yüzünü güldürdü.
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