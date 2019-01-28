Lens’te hiç umut yok!

Güneş, Lens'ten sol kanat oyuncusu çıkarmaya çalışıyor…

Güneş, Lens'ten sol kanat oyuncusu çıkarmaya çalışıyor… Ancak bu biraz zor! Keza Hollandalı bu sezon 7 maçta sol kanat oynarken sadece 2. haftadaki Erzurumspor maçında 1 asist yaptı. Lens solda son asistini 8 Ağustos 2015'te Sunderland'de Leicester maçında yapmıştı. Lens'in 4 senede sol kanattan asist sayısı 2.