28 Ocak 2019, Pazartesi
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Candreva takas edilecek
Giriş Tarihi: 27.01.2019
Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği İnter'li Candreva'nın Çin'e transfer olmaya hazırlandığı iddia edildi.
Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği İnter'li Candreva'nın Çin'e transfer olmaya hazırlandığı iddia edildi. İtalyan basını, İnter'in Dalian Yifang takımında oynayan Yannick Carrasco'yu alabilmek için 31 yaşındaki Candreva'yı takasta kullanacağını öne sürdü. Candreva ve İnter'in büyük oranda yolları ayıracağı kaydedildi.
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