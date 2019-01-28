28 Ocak 2019, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Candreva takas edilecek

BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 27.01.2019

'ın kadrosuna katmak istediği İnter'li Candreva'nın Çin'e transfer olmaya hazırlandığı iddia edildi.

'ın kadrosuna katmak istediği İnter'li Candreva'nın Çin'e transfer olmaya hazırlandığı iddia edildi. İtalyan basını, İnter'in Dalian Yifang takımında oynayan Yannick Carrasco'yu alabilmek için 31 yaşındaki Candreva'yı takasta kullanacağını öne sürdü. Candreva ve İnter'in büyük oranda yolları ayıracağı kaydedildi.

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