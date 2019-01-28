Hocaya Burak isyanı

Siyah-beyazlı kulüpte bazı yöneticilerin Şenol Güneş'in, Burak Yılmaz ısrarından rahatsız olduğu konuşuluyor.

Siyah-beyazlı kulüpte bazı yöneticilerin Şenol Güneş'in, Burak Yılmaz ısrarından rahatsız olduğu konuşuluyor. Burak Yılmaz'ın gelmesini veto eden bu isimler, Güneş'in hazır olmadığı halde 11'de oynattığı Burak ısrarına kızgınlar. Golcü oyuncuya muhalif bazı yöneticilerin bu nedenle "Şenol Hoca'nın Burak takıntısı bizim şampiyonluğu altın tepside sunmamıza neden oluyor" diyerek isyan ettikleri gelen haberler arasında. Burak son maçında bir de cezalı duruma düşmüştü.