28 Ocak 2019, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Hocaya Burak isyanı

Hocaya Burak isyanı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 27.01.2019

Siyah-beyazlı kulüpte bazı yöneticilerin Şenol Güneş'in, Burak Yılmaz ısrarından rahatsız olduğu konuşuluyor.

Siyah-beyazlı kulüpte bazı yöneticilerin Şenol Güneş'in, Burak Yılmaz ısrarından rahatsız olduğu konuşuluyor. Burak Yılmaz'ın gelmesini veto eden bu isimler, Güneş'in hazır olmadığı halde 11'de oynattığı Burak ısrarına kızgınlar. Golcü oyuncuya muhalif bazı yöneticilerin bu nedenle "Şenol Hoca'nın Burak takıntısı bizim şampiyonluğu altın tepside sunmamıza neden oluyor" diyerek isyan ettikleri gelen haberler arasında. Burak son maçında bir de cezalı duruma düşmüştü.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
İtalyanlar açıkladı! F.Bahçeyi reddetti, Beşiktaşa geliyor... İtalyanlar açıkladı! F.Bahçe'yi reddetti, Beşiktaş'a geliyor...
Quaresmadan Beşiktaşa veda! Quaresma'dan Beşiktaş'a veda!
Beşiktaşta sola iki isim! Kevin N’Koudou ve Jakub Holubek Beşiktaş'ta sola iki isim! Kevin N’Koudou ve Jakub Holubek
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör