Beşiktaş'ta sola iki isim! Kevin N’Koudou ve Jakub Holubek
Geçtiğimiz günlerde listeye giren sol açık Kevin N’Koudou’nun kiralanması için Tottenham’la büyük oranda anlaşıldığı öne sürüldü.
Adriano ve Ricardo Quaresma'nın durumlarının netlik kazanmadığı Beşiktaş'ta transferin son günlerine girilirken takviye çalışmaları iki koldan hız kazandı. Kara Kartal'ın bu doğrultuda sol bek Jakub Holubek ve sol kanat Kevin N'Koudou konusunda yoğun girişimler yaptığı öğrenildi. İlk olarak İngiliz basının duyurduğu Tottenham'lı N'Koudou için nabız yokladığı iddia edilen siyah-beyazlıların, Fransız'ın kiralanması için Ada ekibiyle büyük oranda anlaştığı kaydedildi.
GEÇEN SEZON KİRALIKTI
23 yaşındaki oyuncunun Tottenham'da fazla şans bulamaması nedeniyle Beşiktaş forması giymesinde bir engel bulunmadığı belirtildi. Yine İngiliz basınında çıkan haberlerde, "Kevin N'Koudou, birkaç gün içinde İstanbul'a doğru yola çıkabilir. Kulüpler anlaşma aşamasında. Yakında tüm detaylar netleşir" ifadeleri kullanıldı. Geçtiğimiz sezonu da Burnley'de kiralık olarak geçiren Nkoudou, bu sezon Tottenham'da sadece 1 lig karşılaşmasına çıktı ve 1 asist yaptı. Oyuncunun piyasa değeri 7 milyon euro civarında.
HOLUBEK İSMİ ÖNE ÇIKTI
Kartal'ın sol beke düşündüğü Jakub Holubek isim sürpriz bir isim... Çek Ligi ekibi Zilina'da forma giyen 28 yaşındaki Slovak futbolcunun sezon sonu bitecek sözleşmesi ve düşük maliyeti nedeniyle yönetim tarafından cazip görüldüğü gelen haberler arasında. Siyahbeyazlıların Holubek'in menajeri ve kulübü ile temas kurduğu, gelişmelerin olumlu olduğu kaydedilirken, oyuncudan gelecek cevabın beklendiği ifade edildi.
CANER'İ İLERİYE ALACAK
Beşiktaş yönetiminin 1.81 boyundaki futbolcu için 400 bin euro gibi bir rakam önerisinde bulunduğu bilgisi de paylaşıldı. Öte yandan teknik direktör Şenol Güneş'in sol beke takviye istemesinin ardında Caner Erkin'i önde oynatma isteğinin olduğu iddia edildi. Defansif özellikleri güçlü bir sol bek alınması durumunda tecrübeli çalıştırıcının, orta isabet oranı yüksek olan Caner'i önde oynatarak bu şekilde takımın hücum gücünü artırmak istediği bildirildi.
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