28 Ocak 2019, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Gelson Martins elden kaçtı

Gelson Martins elden kaçtı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 27.01.2019

Adı Beşiktaş için de geçen Gelson Martins'in transferi resmen açıklandı.

Adı Beşiktaş için de geçen Gelson Martins'in transferi resmen açıklandı. Monaco, A.Madrid'de forma giyen Portekizli sağ kanat oyuncusunu sezon sonuna dek kiraladığını duyurdu. 28 yaşındaki futbolcu, açıklamasında Monaco'ya gelmekten ötürü çok mutlu olduğunu söyledi.

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