27 Ocak 2019, Pazar

BEŞİKTAŞ

Vagner Love krizle gitti

Vagner Love krizle gitti
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 26.01.2019

, ile yollarını resmen ayırdı.

Tecrübeli futbolcu yıllık 1.2 milyon euro kazanacak. Corinthians taraftarları sosyal medyada 'a ödenecek olan ücreti yüksek buldukları için bu duruma tepki gösterdi.

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