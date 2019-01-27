27 Ocak 2019, Pazar
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Vagner Love krizle gitti
Giriş Tarihi: 26.01.2019
Beşiktaş, Vagner Love ile yollarını resmen ayırdı.
Tecrübeli futbolcu yıllık 1.2 milyon euro kazanacak. Corinthians taraftarları sosyal medyada Vagner Love'a ödenecek olan ücreti yüksek buldukları için bu duruma tepki gösterdi.
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