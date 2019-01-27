27 Ocak 2019, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta transfer bilmecesi! Adriano...

Beşiktaşta transfer bilmecesi! Adriano...
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 26.01.2019

Beşiktaş bir yandan transfer çalışmalarına devam ederken, diğer yandan da takımdaki futbolculara gelen tekliflerle ilgileniyor.

Santos Başkanı Peres, 'nun Beşiktaş'tan ayrılıp Brezilya'ya döneceği konusunda oldukça emin açıklamalar yapıyor.

Peres en son "İki taraf da kendi çıkarlarına göre hareket ediyor. Belli ki bürokrasi, maaşı, sözleşme feshi ve hatta rekabet var" derken; Brezilyalı basınında Adriano ile ayrıca Gremio'nun da ilgilendiği ve bu transferde Santos'a rakip olduğu iddia edildi. Beşiktaş yönetimi ise Brezilyalı yıldızın takımda kalacağını düşünüyor.

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