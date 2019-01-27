Geçen sezon mumla arandı

Beşiktaş, sahasında geçen sezonun gerisinde kaldı. Siyah beyazlılar, geçen sezon Süper Lig’de iç sahada oynadığı 17 maçın 3’ünde puan kaybedip 3 beraberlik alan ve kalesinde sadece 10 gol görmüştü.

Beşiktaş, bu sezon evindeki 9 lig maçının 4'ünde puan kaybederek 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı ve kalesinde şimdiden 11 gol gördü.

Siyah-beyazlılar, Şenol Güneş yönetiminde ligde Cuma günü oynadığı son 14 maçta 3 galibiyet alabildi. 9 beraberlik, 2 mağlubiyet gördü. Beşiktaş, bu sezon ligde oynadığı 20 maçın 17'sinde kalesinde gol gördü.

GENÇLER KAZANDI

Beşiktaş U19 ve U17 Akademi takımları, Erzurum maçlarını kazandı. U19 Akademi Takımı, Erzurumspor'u 3-0 mağlup ederken, siyah-beyazlıların gollerini Oğuzhan Akgün(2) ve Almos Kaan Kalafat kaydetti. Beşiktaş U17 Akademi takımı da, Erzurumspor'u U17'yi Berke Avaz'ın attığı golle 1-0 yendi.

DORUKHAN PARLIYOR

Bu sezon Süper Lig'de Beşiktaş forması giydiği ilk 11 maçta sadece iki isabetli şut çekebilen ve gol bulamayan Dorukhan Toköz, son iki lig maçında üç tane isabetli şut çekti ve iki gol atmayı başardı.