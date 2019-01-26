26 Ocak 2019, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Ljajic yine boş geçmedi

Ljajic yine boş geçmedi
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 26.01.2019

'ın Sırp orta sahası Adem Ljajic, dün Dorukhan'a yaptığı asistle skora katkıda bulundu.

Siyah-beyazlı futbolcu, böylece 'de forma giydiği son 7 karşılaşmada 6 gole doğrudan katkı sağlama başarısı gösterdi. Toplam 2 gol, 4 asiste imza attı. 27 yaşındaki yıldız, maç sonrası kazanmak için çok uğraştıklarını ancak şansın yanlarında olmadığını dile getirdi.
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