Şanssız bir şekilde kendi kalesine gol atan Dorukhan, müthiş bir kafa golü ile hatasını telafi etti. Kartal’ın ayakta kalan tek ismiydi

Beşiktaş'ın 22 yaşındaki genç orta saha oyuncusu Dorukhan Toköz yükselen grafiğini BB Erzurumspor mücadelesinde de sürdürdü. Yetenekli futbolcu, 90 dakika boyunca Kara Kartal'ın ayakta kalan tek ismiydi. Sahada adeta basmadık yer bırakmayan Dorukhan Toköz, Beşiktaş'ın mağbuyetini de engelleyen isim oldu. 78. dakikada Adem Ljajic'in sağdan yaptığı ortaya müthiş yükselip meşin yuvarlağı kafayla ağları yolladı.

SON 8 MAÇTA 11'DE

Performansıyla herkesin beğenisini kazanan Dorukhan, kendi kalesine şanssız bir şekilde gol atsa da formayı kolay kolay kaptırmayacağının sinyalini verdi. Geçen haftaki 3-0'lık Akhisar mücadelesinde de gol atma başarısı gösteren 1.80 boyundaki futbolcu bu sezon çıktığı 13. karşılaşmada 2'nci sayısını kaydetti. 1 de asisti bulunan Dorukhan Toköz, forma giydiği son 8 mücadelede de oyuna ilk 11'de başladı.

GELİŞİMİ ÇOK AÇIK

Beşiktaş forması ile ilk 11 maçta sadece 2 isabetli şut çekebilen ve gol atamayan Dorukhan, son iki karşılaşmada ise 3 isabet sağladı, 2 gol buldu. Gelişimini gösterdi.

BU SEZON İKİNCİ

Hem kendi hem rakip kaleye gol atan Dorukhan, bu sezon bunu yaşayan ikinci futbolcu oldu. Trabzonsporlu Ekuban da geçen haftaki Başakşehir mücadelesinde iki kaleyi birden vurmuştu.

BEŞİKTAŞ'SAK YENMELİYİZ

Dorukhan maç sonrası şunları söyledi: "Kendi kaleme gol atınca çok üzüldüm, benim de hatam var tabii ki, kaydım, bana çarptı. Sonra en azından bir gol atıp beraberliği sağladım ama yenmek için sahaya çıkmıştık. Daha iyi oynamalı, daha iyi puanlar almalıyız. Artık içeride puan kaybetmek istemiyoruz, kalan maçlarda galip gelmemiz gerekiyor. Gol atmak her futbolcunun isteği ama galip gelmek çok daha önemli. Beşiktaş isek, yenmek zorundayız."