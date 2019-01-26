26 Ocak 2019, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Burak Yılmaz 4 bin 72 gün sonra

Kral 4 bin 72 gün sonra
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 26.01.2019

En son 2 Aralık 2007’de ’ta siyah-beyazlı formayı giyen , 4 bin 72 gün sonra Dolmabahçe’ye ayak bastı.

Beşiktaş'ın flaş transferi , Erzurumspor maçıyla 4 bin 72 gün sonra Dolmabahçe'de sahaya çıktı. Tecrübeli golcü, siyah-beyazlı formayla iç sahadaki son karşılaşmasını 2 Aralık 2007'de 'a karşı ligin 14. haftasında oynamıştı. Geçen hafta ilk kez oynadığı Akhisarspor maçında Beşiktaşlı taraftarların protesto ettiği Burak'a 'ta taraftarların nasıl bir tepki göstereceği merak konusuydu. Maç öncesinde ısınma esnasında taraftarlar Burak Yılmaz konusunda ikiye bölündü. Milli yıldız, attığı goller sırasında bir grup taraftar tarafından alkışlandı. Bir grup taraftar ise golcü futbolcuyu ıslıkladı. İkinci yarıda 60. dakikada oyundan çıkan Burak'ı yine bir grup taraftar ıslıklarken, bir grup ise alkışlarla destek verdi. Burak ise bu tepkilere karşılık vermedi.

ETKİSİZ KALDI

Vodafone Park'a 4 bin 72 gün sonra ayak basan Burak Yılmaz, Erzurumspor karşısında etkisiz kaldı. Hücumda yeteri kadar yardım alamayan tecrübeli golcü, maçtaki tek ciddi pozisyonunda çektiği şut Sehic'ten döndü. Burak, ikinci yarıda da 59'da oyundan alınmadan önce Lens'in pasında tekniğini konuşturdu ve tek pasla topu 'in önüne bıraktı. Pektemek bu topu beklemedi ve bariz gol şansını kaçırdı. Maçta 21 kez topla buluşan Burak Yılmaz, 12 isabetli pasla yüzde 92'lik oran yakaladı. Kaleye 3 şut çeken 33 yaşındaki futbolcu, 1'inde isabet buldu. 4 ikili mücadeleye girerken, ikisinde başarılı oldu. 1 kez de savunmadan top uzaklaştıran Burak, 2 faul yaptı, 1 kere de faule maruz kalarak maçı bu istatistiklerle tamamladı.

GELECEK HAFTA CEZALI

Dolmabahçe'ye yaklaşık 11 yıl sonra ayak basan Burak Yılmaz, Erzurumspor karşılaşmasının ilk yarısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. 38'de eli Scuk'un gözüne gelen Burak, yaptığı hareket sonrasında hakem Mustafa Öğretmenoğlu tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Tecrübeli golcü gelecek hafta oynanacak maçında forma giyemeyecek.

'MAÇ TEMPOMU YAKALAYACAĞIM'

Erzurumspor karşısında etkisiz bir futbol ortaya koyan Burak Yılmaz, 60. dakikada 'le değişti. Tecrübeli golcü maçtan sonra yaptığı açıklamada maç eksiğinin olmasına vurgu yaptı. Burak, "Gol atmak için elimden geleni yaptım ama bugün takım olarak çok iyi değildik. Ben de henüz maç tempomu yakalayamadım. Çok çalışıyorum. Birkaç hafta içinde eski tempomu yakalarım" dedi.

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