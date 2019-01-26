26 Ocak 2019, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan Candreva atağı

Beşiktaştan Candreva atağı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 26.01.2019

Babel’in boşluğunu doldurmak isteyen Kara Kartal, İnter’in yıldız kanadı Candreva için harekete geçti

Ryan Babel'i Fulham'a gönderen ve yerini doldurmayan , transferin son günlerinde sürpriz bir imza daha atabilir. Devre arasında stopere Mirin'i santrfora 'ı takviye eden siyah-beyazlılar, İtalyan basınının iddiasına göre; İnter'in yıldız kanat oyuncusu Candreva için harekete geçti. 31 yaşındaki kanat oyuncusunun yeteri kadar forma şansı bulamadığı için mutsuz olduğu ve ayrılmak istediği iddia edildi. Bu sezon lacivert-siyahlı formayı 13 kez terleten Candreva 3 kez fileleri havalandırmayı başardı.

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