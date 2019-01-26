Beşiktaştan Candreva atağı

26 Ocak 2019, Cumartesi
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Beşiktaş'tan Candreva atağı
Giriş Tarihi: 26.01.2019
Babel’in boşluğunu doldurmak isteyen Kara Kartal, İnter’in yıldız kanadı Candreva için harekete geçti
Ryan Babel'i Fulham'a gönderen ve yerini doldurmayan Beşiktaş, transferin son günlerinde sürpriz bir imza daha atabilir. Devre arasında stopere Mirin'i santrfora Burak Yılmaz'ı takviye eden siyah-beyazlılar, İtalyan basınının iddiasına göre; İnter'in yıldız kanat oyuncusu Candreva için harekete geçti. 31 yaşındaki kanat oyuncusunun yeteri kadar forma şansı bulamadığı için mutsuz olduğu ve ayrılmak istediği iddia edildi. Bu sezon lacivert-siyahlı formayı 13 kez terleten Candreva 3 kez fileleri havalandırmayı başardı.
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