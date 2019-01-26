26 Ocak 2019, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş taraftarlarından Burak Yılmaz ve Fikret Orman tepkisi

Fikret Ormana şok protesto! Yeter artık terk et
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 26.01.2019 Giriş Tarihi: 26.01.2019

'nin 16. haftasında oynanan Beko - Sompo Japan derbisinde siyah beyazlı taraftarlar Beşiktaş Başkanı ve yeni transfer 'a tepki gösterdi.

'nin 16. haftasında Sompo Japan'ın lider Beko'yu konuk ettiği derbi maçta ev sahibi takımın taraftarları salonun tamamını doldurdu.

BJK Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde oynanan derbi karşılaşmasına siyah-beyazlı taraftarlar büyük ilgi gösterdi.

Karşılaşmayı kulüpler arasındaki anlaşma gereği Fenerbahçeli taraftarlar salondan izleyemedi.

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Fikret Orman ve Burak Yılmaz'a tepki

Beşiktaşlı taraftarlar, kulüp başkanı ve futbol takımının yeni transferi 'a tepki gösterdi.

Taraftarlar uzun bir süre "İstemiyoruz emek hırsızı Burak Yılmaz'ı, Fikret Orman'ı. Beşiktaşım ne günlere kaldı. Özlüyoruz 'yı, Şeref Bey, 'yı" tezahüratını yaptı.

Fenerbahçe Beko'nun farkı açmasıyla siyah-beyazlı taraftarlar, Fikret Orman aleyhine tezahüratlar yapmaya başladı. Taraftarlar, "Fikret Orman, paralar nerede", "sekiz sene oldu senin süren doldu, yeter artık Fikret, Beşiktaş'ı terk et" tezahüratları yaptı.

Öte yandan Fenerbahçe Kulübünü yönetim düzeyinde derbide yöneticiler Danabaş ve Burak Çağlan Kızılhan temsil etti. Danabaş ve Kızılhan'ı protokol tribününde Beşiktaş Kulübü Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Cihat Kumuşoğlu karşıladı.

Atiba Hutchinson salonda

Beşiktaş Futbol Takımı'nın tecrübeli ismi derbiyi salondan izledi.

Fırsat buldukça basketbol maçlarını yerinden izleyen Kanadalı oyuncu ailesiyle protokol tribününden derbiyi takip etti. Beşiktaşlı taraftarlar da Hutchinson'a sevgi gösterilerinde bulundu.

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