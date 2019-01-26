Beşiktaş taraftarlarından Burak Yılmaz ve Fikret Orman tepkisi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Beşiktaş Sompo Japan'ın lider Fenerbahçe Beko'yu konuk ettiği derbi maçta ev sahibi takımın taraftarları salonun tamamını doldurdu.



BJK Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde oynanan derbi karşılaşmasına siyah-beyazlı taraftarlar büyük ilgi gösterdi.



Karşılaşmayı kulüpler arasındaki anlaşma gereği Fenerbahçeli taraftarlar salondan izleyemedi.



Fikret Orman ve Burak Yılmaz'a tepki



Beşiktaşlı taraftarlar, kulüp başkanı Fikret Orman ve futbol takımının yeni transferi Burak Yılmaz'a tepki gösterdi.



Taraftarlar uzun bir süre "İstemiyoruz emek hırsızı Burak Yılmaz'ı, Fikret Orman'ı. Beşiktaşım ne günlere kaldı. Özlüyoruz Süleyman Seba'yı, Şeref Bey, Baba Hakkı'yı" tezahüratını yaptı.



Fenerbahçe Beko'nun farkı açmasıyla siyah-beyazlı taraftarlar, Fikret Orman aleyhine tezahüratlar yapmaya başladı. Taraftarlar, "Fikret Orman, paralar nerede", "sekiz sene oldu senin süren doldu, yeter artık Fikret, Beşiktaş'ı terk et" tezahüratları yaptı.



Öte yandan Fenerbahçe Kulübünü yönetim düzeyinde derbide yöneticiler Mustafa Kemal Danabaş ve Burak Çağlan Kızılhan temsil etti. Danabaş ve Kızılhan'ı protokol tribününde Beşiktaş Kulübü Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Cihat Kumuşoğlu karşıladı.



Atiba Hutchinson salonda



Beşiktaş Futbol Takımı'nın tecrübeli ismi Atiba Hutchinson derbiyi salondan izledi.



Fırsat buldukça basketbol maçlarını yerinden izleyen Kanadalı oyuncu ailesiyle protokol tribününden derbiyi takip etti. Beşiktaşlı taraftarlar da Hutchinson'a sevgi gösterilerinde bulundu.