25 Ocak 2019, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş farkı!

Beşiktaş farkı!
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 25.01.2019

Deloitte’ın 2017-18 sezonu için hazırlayıp yayımladığı raporda Türk takımlarından sadece yer alıyor

, 'nde ilk kez boy gösterdi. Geçen sezonu Şampiyonlar Ligi şampiyonu olarak tamamlayan , Deloitte Futbol Para Ligi'nin de ilk sırasında yer aldı. Eflatun-beyazlılar 750.9 milyon euroluk geliriyle en yakın rakibi 'ya (690.4) 60.5 milyon euro fark attı. Raporda yer alan tek Türk takımı olan Beşiktaş'ın ise 165.7 milyon euroluk bir gelir elde ettiği açıklandı. Bunun 74.4 milyon eurosu yayın, 68.5 milyon eurosu ticari ve 22.8 milyon euro da maç günü hasılat gelirlerinden oluşuyor. Beşiktaş o sezon Şampiyonlar Ligi'nde rekorlar kırmış ve namağlup şekilde gruptan lider olarak çıkmıştı.

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