Beşiktaş farkı!
Deloitte’ın 2017-18 sezonu için hazırlayıp yayımladığı raporda Türk takımlarından sadece Beşiktaş yer alıyor
Beşiktaş, Deloitte Futbol Para Ligi'nde ilk kez boy gösterdi. Geçen sezonu Şampiyonlar Ligi şampiyonu olarak tamamlayan Real Madrid, Deloitte Futbol Para Ligi'nin de ilk sırasında yer aldı. Eflatun-beyazlılar 750.9 milyon euroluk geliriyle en yakın rakibi Barcelona'ya (690.4) 60.5 milyon euro fark attı. Raporda yer alan tek Türk takımı olan Beşiktaş'ın ise 165.7 milyon euroluk bir gelir elde ettiği açıklandı. Bunun 74.4 milyon eurosu yayın, 68.5 milyon eurosu ticari ve 22.8 milyon euro da maç günü hasılat gelirlerinden oluşuyor. Beşiktaş o sezon Şampiyonlar Ligi'nde rekorlar kırmış ve namağlup şekilde gruptan lider olarak çıkmıştı.
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