24 Ocak 2019, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın rakibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Beşiktaşın konuğu BB Erzurumspor
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 24.01.2019

, 'de 19. haftanın açılış maçında yarın 'u ağırlayacak.

Vodafone Park'ta oynanacak mücadele, saat 20.30'da başlayacak.

Ligin ikinci yarısına Akhisarspor deplasmanında aldığı 3 puanla başlayan siyah-beyazlı ekip, uzun bir aranın ardından yeniden taraftarıyla buluşacak.

Vida cezalı, Adriano dönüyor

, yarınki mücadeleye Domagoj Vida'dan yoksun çıkacak.

Akhisarspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Hırvat futbolcu, yarınki mücadelede takımındaki yerini alamayacak.

Kart cezası nedeniyle Akhisar deplasmanında forma giyemeyen Adriano Correia ise yarın teknik direktör 'in şans vermesi halinde sahadaki görev yerine dönecek.

Burak Yılmaz ve Ljajic ceza sınırında

Beşiktaş'ta Adem Ljajic ve , karşılaşması öncesi ceza sınırında bulunuyor.

Ljajic ve 'da forma giydiği dönemde 3 sarı kartı bulunan Burak Yılmaz, yarınki karşılaşmada kart görmeleri halinde 20. haftadaki mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

Gözler Burak Yılmaz'da olacak

Akhisarspor maçıyla 11 yıl aradan sonra yeniden Beşiktaş formasını giyen Burak Yılmaz, 4 bin 72 gün sonra iç sahada siyah-beyazlı taraftarların karşısına çıkacak.

Tecrübeli oyuncu, Beşiktaş formasıyla iç sahada son maçını 2 Aralık 2007'de 'a karşı ligin 14. haftasında oynamış ve karşılaşma 1-1 sona ermişti.

Siyah-beyazlı taraftarların bir kısmının transfer edilmesine karşı çıktığı golcü oyuncuya tribünlerden gösterilecek tavır merak ediliyor.

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