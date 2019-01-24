24 Ocak 2019, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Love protokolü bekliyor

Love protokolü bekliyor
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 24.01.2019

, tecrübeli futbolcu Vagner ile yollarını ayırıyor.

Siyah-beyazlı yönetim ile her konuda anlaştı. Beşiktaşlı yetkililerinin fesih protokolünü hazırladığı öğrenilirken, Love'a fesih bedeli olarak 1 milyon euro'nun altında bir ücret verileceği bilgisine ulaşıldı. Anlaşma gereği bu paranın uzun vadelere bölüneceği gelen haberler arasında. Bu arada sambacının menajerinin önümüzdeki sezonun alacaklarını da tahsil etmenin peşinde olması yönetimi kızdırdı.

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