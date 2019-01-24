24 Ocak 2019, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş, Fatih'le profesyonel sözleşme imzaladı

Genç kaleci Beşiktaşa imzayı attı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 24.01.2019

, genç kalecisi ile profesyonel sözleşme imzaladı. kampına da katılan Fatih Değirmenci, sözleşme imzaladığını hesabından duyurdu.

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9 senedir alt yapı takımlarında bulunan 2000 doğumlu , siyah - beyazlı takımla 2 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

Fatih, sözleşme haberini hesabından şu şekilde duyurdu:

"9 Yıldır Formasını Büyük Gururla Taşıdığım Beşiktaş JK İle 2 yıllık Profesyonel Sözleşme İmzaladım. Üzerimde Emeği Olan Başta Ailem Olmak Üzere Bütün Hocalarıma Teşekkür Ederim. Daha Çok Öğrenmeye Ve Daha Çok Çalışmaya Devam"

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