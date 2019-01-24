Beşiktaş, Fatih'le profesyonel sözleşme imzaladı
Beşiktaş, genç kalecisi Fatih Değirmenci ile profesyonel sözleşme imzaladı. Antalya kampına da katılan Fatih Değirmenci, sözleşme imzaladığını sosyal medya hesabından duyurdu.
Ouaresma Erzurumspor maçında sahada...Adana Demirspor'dan Vagner Love açıklaması!Taraftar ne yapacak? Burak Yılmaz 12 yıl sonra...Alen Halilovic kiralık geliyor!Resmi açıklama geldi! Vagner Love...
9 senedir Beşiktaş alt yapı takımlarında bulunan 2000 doğumlu Fatih Değirmenci, siyah - beyazlı takımla 2 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.
Fatih, sözleşme haberini sosyal medya hesabından şu şekilde duyurdu:
"9 Yıldır Formasını Büyük Gururla Taşıdığım Beşiktaş JK İle 2 yıllık Profesyonel Sözleşme İmzaladım. Üzerimde Emeği Olan Başta Ailem Olmak Üzere Bütün Hocalarıma Teşekkür Ederim. Daha Çok Öğrenmeye Ve Daha Çok Çalışmaya Devam"
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!