24 Ocak 2019, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın eski kalecisi Göksel Gencer hayatını kaybetti

Beşiktaşın eski kalecisi hayatını kaybetti
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 24.01.2019

Bir dönem Beşiktaş'ın da kalesini koruyan Göksel Gencer, 44 yaşında hayatını kaybetti.

() ve Beşiktaş Kulübü, 44 yaşında vefat eden eski kaleci Göksel Gencer için başsağlığı mesajı yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, " eski kalecilerinden, ve Beşiktaş başta olmak üzere birçok kulüpte forma giyen, kaleci antrenörü Göksel Gencer'in vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Göksel Gencer'e Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve spor camiasına başsağlığı dileriz." denildi.

Beşiktaş Kulübünün açıklamasında ise, "Eski futbolcumuz Göksel Gencer'in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Göksel Gencer, Mersin'in Silifke ilçesindeki evinde ölü bulunmuştu.

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