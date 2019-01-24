24 Ocak 2019, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş, Erzurumspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Erzurumspor maçı hazırlıklarını tamamladı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 24.01.2019

'in 19. haftasında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek , hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, BJK 'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan antrenmanda pas ve top kapma çalışmalarının ardından taktik programa geçildi. Tam sahada yapılan çift kale taktik maç ve şut çalışmasıyla idman sona erdi.



YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Quaresma yarın son maçına çıkacak "Quaresma yarın son maçına çıkacak"
PFDK Akhisarspor-Beşiktaş maçı kararını açıkladı PFDK Akhisarspor-Beşiktaş maçı kararını açıkladı
Beşiktaşta bir ayrılık daha! Yeni durağı belli oldu Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! Yeni durağı belli oldu
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör