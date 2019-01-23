23 Ocak 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Şener Özbayraklı rafa kalktı

Şener ismi rafa kalktı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 22.01.2019

yönetimi, transfer listesinin ilk sırasında yer alan ismini rafa kaldırdı.

Yönetici 'nın açıkladığı gibi, siyah-beyazlılar sağ bek arayışlarına ara verdi. 'in de ligin ikinci yarısını sağ bekte 'ün yanında; Atiba ve Necip'le tamamlamayı planlıyor.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Adriano geri dönmeye sıcak bakıyor Adriano geri dönmeye sıcak bakıyor
Quaresmanın yerine yıldız isim geliyor! Quaresma'nın yerine yıldız isim geliyor!
Fenerbahçeye gidecek derken flaş gelişme! Fenerbahçe'ye gidecek derken flaş gelişme!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör