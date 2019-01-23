Konoplyanka korkuttu

Schalke’den 3.5 milyon euro kazanan 29 yaşındaki Ukraynalı yıldızın Beşiktaş’tan 4.5 milyon euro istemesi Kartal’ı şok etti

Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimlerden biri olan Yevhen Konoplyanka'nın istediği rakam siyah-beyazlıları şok etti. Babel'i 2.1 milyon euro'luk yüksek yıllık ücreti yüzünden Fulham'a satan, Quaresma'nın ayrılma talebine 2.1 milyon euro'luk yüksek maaşı nedeniyle sıcak bakan yönetim; menajeri tarafından önerilen Konoplyanka için görüşme odasının kapısını kapattı. Schalke'den vergiler düşüldüğünde 3.4 milyon euro kazanan Ukraynalı oyuncunun, Beşiktaş'tan bonuslarla birlikte 4.5 milyon euro istemesinin bu kararda etkili olduğu ifade edildi.