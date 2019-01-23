23 Ocak 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Konoplyanka korkuttu

Konoplyanka korkuttu
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 22.01.2019

’den 3.5 milyon euro kazanan 29 yaşındaki Ukraynalı yıldızın ’tan 4.5 milyon euro istemesi ’ı şok etti

Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimlerden biri olan Yevhen Konoplyanka'nın istediği rakam siyah-beyazlıları şok etti. Babel'i 2.1 milyon euro'luk yüksek yıllık ücreti yüzünden Fulham'a satan, Quaresma'nın ayrılma talebine 2.1 milyon euro'luk yüksek maaşı nedeniyle sıcak bakan yönetim; menajeri tarafından önerilen Konoplyanka için görüşme odasının kapısını kapattı. 'den vergiler düşüldüğünde 3.4 milyon euro kazanan Ukraynalı oyuncunun, 'tan bonuslarla birlikte 4.5 milyon euro istemesinin bu kararda etkili olduğu ifade edildi.

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