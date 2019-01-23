Mirin kavgası
Beşiktaş'ın Mirin'i 350 bin euro'ya transfer etmesi PSV'de "Bu kadar ucuz rakama bırakılması hata" tartışması yarattı.
PSV formasını 130 maç giyip, sadece savunmada değil, hücumda da 6 gol ve 1 asistle takımına katkıda bulunan Nicolas Isimat Mirin'in, Beşiktaş'a sadece 350 bin euro'ya satılmasına Hollanda'da büyük tepki var. 27 yaşındaki Fransız oyuncunun ilk maçta ortaya koyduğu performansı öven Hollanda basını, PSV'yi ise yerden yere vurdu. Mirin'in sıradan bir oyuncu olmadığı ve daha önceki performansıyla bunu gösterdiği belirtilen yorumlarda, "O her zaman ideal bir oyuncu oldu. Fransız yıldızın bu kadar ucuz rakama elden çıkartılması kesinlikle büyük hata. Üstelik son maçta yenilen 2 gol de bunu gösteriyor" denildi.
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