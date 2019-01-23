23 Ocak 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Mirin kavgası

Mirin kavgası
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 22.01.2019

'ın Mirin'i 350 bin euro'ya transfer etmesi 'de "Bu kadar ucuz rakama bırakılması hata" tartışması yarattı.

formasını 130 maç giyip, sadece savunmada değil, hücumda da 6 gol ve 1 asistle takımına katkıda bulunan Nicolas Isimat Mirin'in, 'a sadece 350 bin euro'ya satılmasına 'da büyük tepki var. 27 yaşındaki Fransız oyuncunun ilk maçta ortaya koyduğu performansı öven Hollanda basını, PSV'yi ise yerden yere vurdu. Mirin'in sıradan bir oyuncu olmadığı ve daha önceki performansıyla bunu gösterdiği belirtilen yorumlarda, "O her zaman ideal bir oyuncu oldu. Fransız yıldızın bu kadar ucuz rakama elden çıkartılması kesinlikle büyük hata. Üstelik son maçta yenilen 2 gol de bunu gösteriyor" denildi.

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