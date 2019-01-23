23 Ocak 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Quaresma'nın ailesi İstanbul'dan ayrıldı

Quaresma transferinde flaş gelişme! İstanbuldan ayrıldı...
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 23.01.2019 Giriş Tarihi: 23.01.2019

yönetimi, Portekizli yıldızı ikna etmeye çalışırken, 'nın ailesinden gelen haber Beşiktaş'ı şaşırttı. Eşi ve çocukları 'dan ayrıldı.

'ta krizi... Porto'ya transfer olacağı konuşulan Ricardo Quaresma ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Portekizli yıldız oyuncu, ailesiyle birlikte 'dan ayrıldı.

Yapılan görüşmelerin ardından Quaresma'nın Erzurumspor ile oynayacak olan maça çıkacağı ve karşılaşmanın ardından tekrar masaya oturulacağı da iddia edildi.

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