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Quaresma'nın ailesi İstanbul'dan ayrıldı
Güncelleme Tarihi: 23.01.2019 Giriş Tarihi: 23.01.2019
Beşiktaş yönetimi, Portekizli yıldızı ikna etmeye çalışırken, Quaresma'nın ailesinden gelen haber Beşiktaş'ı şaşırttı. Eşi ve çocukları İstanbul'dan ayrıldı.
Beşiktaş'ta Quaresma krizi... Porto'ya transfer olacağı konuşulan Ricardo Quaresma ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Portekizli yıldız oyuncu, ailesiyle birlikte İstanbul'dan ayrıldı.
Yapılan görüşmelerin ardından Quaresma'nın Erzurumspor ile oynayacak olan maça çıkacağı ve karşılaşmanın ardından tekrar masaya oturulacağı da iddia edildi.
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