21 Ocak 2019, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

İzin bitti topbaşı bugün

İzin bitti topbaşı bugün
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 20.01.2019

Akhisar'ı 3 golle geçtikten sonra 19. haftada oynayacağı BB Erzurumspor karşılaşması hazırlıklarına başlayan , bugün çalışmalarına devam edecek.

Dünü izinli geçiren siyah-beyazlı futbolcular saat 18.00'de 'nde yapacağı antrenmanla bu mücadelenin taktik provalarına start verecek. Teknik direktör Güneş'in idmanda hücum ve defans organizasyonları üzerine çalışma yaptırması bekleniyor.
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