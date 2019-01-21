21 Ocak 2019, Pazartesi
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İzin bitti topbaşı bugün
Giriş Tarihi: 20.01.2019
Akhisar'ı 3 golle geçtikten sonra 19. haftada oynayacağı BB Erzurumspor karşılaşması hazırlıklarına başlayan Beşiktaş, bugün çalışmalarına devam edecek.
Dünü izinli geçiren siyah-beyazlı futbolcular saat 18.00'de Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla bu mücadelenin taktik provalarına start verecek. Teknik direktör Güneş'in idmanda hücum ve defans organizasyonları üzerine çalışma yaptırması bekleniyor.
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