20 Ocak 2019, Pazar
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UEFA’dan Gökhan Töre’ye doğum günü mesajı
Giriş Tarihi: 20.01.2019
Beşiktaş’ta kadro dışı kalan Gökhan Töre için UEFA, sosyal medya hesabından doğum günü mesajı yayımladı.
Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Gökhan Töre, bugün 27 yaşına girdi. UEFA da gurbetçi oyuncunun doğum günü için resmi sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Kartal ve Türkiye bayrağı kullanılarak yayımlanan mesajda Töre'nin, Beşiktaş, Türkiye A Milli Takım ve Hamburg formalarını giydiği fotoğrafları paylaştı.
2⃣7⃣ - Happy Birthday, @Gokhan_Tore7 🎂🎊🎉🎁🦅🇹🇷 pic.twitter.com/ggo9nQviAQ— UEFA.com DE (@UEFAcom_de) 20 Ocak 2019
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