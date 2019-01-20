20 Ocak 2019, Pazar

BEŞİKTAŞ

UEFA’dan Gökhan Töre’ye doğum günü mesajı

UEFA’dan Gökhan Töre’ye doğum günü mesajı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 20.01.2019

’ta kadro dışı kalan için , sosyal medya hesabından doğum günü mesajı yayımladı.

'ta kadro dışı kalan , bugün 27 yaşına girdi. da gurbetçi oyuncunun doğum günü için resmi sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. ve bayrağı kullanılarak yayımlanan mesajda Töre'nin, Beşiktaş, Türkiye A ve Hamburg formalarını giydiği fotoğrafları paylaştı.

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