22 Ocak 2019, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Ertaç Özbir için devrede

Beşiktaş Ertaç Özbir için devrede
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 22.01.2019 Giriş Tarihi: 22.01.2019

’in güçlü ekibi , kaleci ’i etmek için Evkur yönetimiyle bir görüşme gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

, E.'un tecrübeli file bekçisi 'i kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, bu transferde kaleci 'i takasta kullanmak istiyor ancak sarı-kırmızılı yönetim bu teklife sıcak bakmıyor. Kaleci Ertaç Özbir'in transferi konusunda Beşiktaş yönetiminin hafta içerisinde Malatyaspor yönetimiyle bir görüşme gerçekleştirmeyi planladığı öğrenildi.

Malatyaspor'un 29 yaşındaki file bekçisi Ertaç Özbir'in sarı-kırmızılı takımla sözleşmesi bu sezon sona eriyor. 1,87 metre boyundaki başarılı eldiven, bu sezon 6 karşılaşmada 540 dakika görev aldı. Sakatlığı dolayısıyla uzun süre takımdan ayrı kalan Özbir, Malatyaspor'da 64 karşılaşmada forma giydi.

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