23 Ocak 2019, Çarşamba
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Beşiktaş istedi kıymete bindi!
Giriş Tarihi: 22.01.2019
Beşiktaş'ın transfer listesinde yer aldığı iddia edilen Georges-Kevin Nkoudou ile ilgili Tottenham Teknik Direktörü Mauricio Pocchettino'dan açıklama geldi.
L'equipe tarafından Beşiktaş'a geleceği iddia edilen Georges-Kevin Nkoudou, hafta sonunda Fulham maçında 86'da oyuna girdi, Winks'in kendi kalesine attığı golde ortayı yaptı. Tottenham'ın hocası Pocchetino Fransız oyuncu için, "Herkese ihtiyacımız var, tüm oyuncular daha fazla oynama şansına sahip olacak" dedi.
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