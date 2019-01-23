23 Ocak 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş istedi kıymete bindi!

Beşiktaş istedi kıymete bindi!
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 22.01.2019

'ın transfer listesinde yer aldığı iddia edilen Georges-Kevin Nkoudou ile ilgili Tottenham Teknik Direktörü Mauricio Pocchettino'dan açıklama geldi.

L'equipe tarafından 'a geleceği iddia edilen Georges-Kevin Nkoudou, hafta sonunda Fulham maçında 86'da oyuna girdi, Winks'in kendi kalesine attığı golde ortayı yaptı. Tottenham'ın hocası Pocchetino Fransız oyuncu için, "Herkese ihtiyacımız var, tüm oyuncular daha fazla oynama şansına sahip olacak" dedi.

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