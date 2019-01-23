23 Ocak 2019, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Adriano geri dönmeye sıcak bakıyor
Giriş Tarihi: 23.01.2019
Gremio’ya döneceği konuşlan Adriano’nun menajeri Dino Lamberti temkinli konuştu.
Lamberti, "Adriano'nun Brezilya'ya geri dönüş ihtimali var. Teklif de var, ancak zamanlama konusu önemli. Adriano yeniden ülkesine dönmek istese de, Avrupa'da kalma seçeneğini de göz ardı etmiyor" açıklaması yaptı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!