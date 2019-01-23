23 Ocak 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Adriano geri dönmeye sıcak bakıyor

Adriano geri dönmeye sıcak bakıyor
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 23.01.2019

Gremio’ya döneceği konuşlan ’nun menajeri Dino Lamberti temkinli konuştu.

Lamberti, "'nun 'ya geri dönüş ihtimali var. Teklif de var, ancak zamanlama konusu önemli. Adriano yeniden ülkesine dönmek istese de, Avrupa'da kalma seçeneğini de göz ardı etmiyor" açıklaması yaptı.
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