24 Ocak 2019, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Quaresma - Serdal Adalı zirvesi

Q7 - Adalı zirvesi
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 24.01.2019

Portekizli yıldızın eşi ’u terk etti. Q7, ile görüştü ve ayrılmak istediğini söyledi. Adalı zaman istedi

Beşiktaş'ta 'yla ilgili çarpıcı gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlıların ikinci başkanı , dün Ricardo Quaresma ile bir araya geldi. Portekizli yıldızın, tecrübeli yöneticiye eşi ve çocuklarının 'dan ayrılarak ülkelerine gittiğini, şu anda bir teklif olmadığını ama eşi gidince kendisinin de ayrılmayı düşündüğünü dile getirdiği belirtildi. İkinci Başkan Adalı'nın, "Devre arasında kadromuzu güçlendirirken, giden oyuncular da oldu. Bu nedenle seni bırakma taraftarı değiliz. Önce maçını kazanalım, bu karşılaşmanın ardından seninle yeniden yüz yüze bir görüşme daha yaparız" yanıtını verdiği öğrenildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş kararını verdi! Tolgay Arslan... Beşiktaş kararını verdi! Tolgay Arslan...
Quaresma transferinde flaş gelişme! İstanbuldan ayrıldı... Quaresma transferinde flaş gelişme! İstanbul'dan ayrıldı...
Beşiktaş genç yıldızın transferini bitiriyor! Anlaşma tamam Beşiktaş genç yıldızın transferini bitiriyor! Anlaşma tamam
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör