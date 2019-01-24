Quaresma - Serdal Adalı zirvesi
Portekizli yıldızın eşi İstanbul’u terk etti. Q7, Serdal Adalı ile görüştü ve ayrılmak istediğini söyledi. Adalı zaman istedi
Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma'yla ilgili çarpıcı gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlıların ikinci başkanı Serdal Adalı, dün Ricardo Quaresma ile bir araya geldi. Portekizli yıldızın, tecrübeli yöneticiye eşi ve çocuklarının İstanbul'dan ayrılarak ülkelerine gittiğini, şu anda bir teklif olmadığını ama eşi gidince kendisinin de ayrılmayı düşündüğünü dile getirdiği belirtildi. İkinci Başkan Adalı'nın, "Devre arasında kadromuzu güçlendirirken, giden oyuncular da oldu. Bu nedenle seni bırakma taraftarı değiliz. Önce Erzurum maçını kazanalım, bu karşılaşmanın ardından seninle yeniden yüz yüze bir görüşme daha yaparız" yanıtını verdiği öğrenildi.
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