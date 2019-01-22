Fantastik Babel
Fulham’a transfer olan Babel ilk maçta takımının en çok şut atan ve etkili pas veren oyuncusu oldu
Beşiktaş'tan İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham'a transfer olan Hollandalı futbolcu Ryan Babel, ilk maçında ada basınının övgüsünü aldı. 32 yaşındaki Babel, takımının Tottenham Hotspur karşısındaki 1-2'lik yenilgisine engel olamasa da takımının en çok şut atan ve etkili pas veren oyuncusu oldu. BBC Sport'tan Mantej Mann, Babel'in takımı için bir umut kaynağı olduğunu yazarken; The Times gazetesinden Gary Jacob, "Muhteşem, enerjik, canlı ve keskin" ifadelerini kullandı. Fulham menajeri Claudio Ranieri' de Babel için "Fantastik bir ilk yarı performansı ortaya koydu" yorumunu yaptı.
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