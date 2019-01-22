22 Ocak 2019, Salı

BEŞİKTAŞ

Fantastik Babel

Fantastik Babel
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 22.01.2019

Fulham’a olan Babel ilk maçta takımının en çok şut atan ve etkili pas veren oyuncusu oldu

Beşiktaş'tan ekiplerinden Fulham'a olan Hollandalı futbolcu , ilk maçında ada basınının övgüsünü aldı. 32 yaşındaki Babel, takımının karşısındaki 1-2'lik yenilgisine engel olamasa da takımının en çok şut atan ve etkili pas veren oyuncusu oldu. BBC Sport'tan Mantej Mann, Babel'in takımı için bir umut kaynağı olduğunu yazarken; gazetesinden Gary Jacob, "Muhteşem, enerjik, canlı ve keskin" ifadelerini kullandı. Fulham menajeri Claudio Ranieri' de Babel için "Fantastik bir ilk yarı performansı ortaya koydu" yorumunu yaptı.

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