Love evini boşalttı

Beşiktaş ile sözleşme fesih şartlarında son noktaya gelen Brezilyalı yıldız evini boşalttı, eşini de ülkesine gönderdi

Siyah-beyazlılar, satış listesine konulan Vagner Love ile sözleşmeyi karşılıklı feshetmek için geri sayıma geçti. Öyle ki Brezilyalı oyuncu İstanbul'daki evini boşalttı, eşi Lene'yi de Brezilya'ya yolladı. Sambacının bu hafta içinde sorunlarını halledecek Beşiktaş'la olan sözleşmesini feshetmesi bekleniyor.

Öte yandan Vagner Love ile ilgili Corinthians Sportif Direktörü Duilio Monteiro Alves'ten önemli bir açıklama geldi. Alves, yaptığı açıklamada "Love bizim teklifimizle ilgileniyor. Bir süredir gündemimizde olan bir oyuncu. Duyduğumuz kadarıyla Beşiktaş'ın Love'a borcu var. Biz şu an Beşiktaş cephesinden gelecek haberi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.