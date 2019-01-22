22 Ocak 2019, Salı

BEŞİKTAŞ

Love evini boşalttı

Love evini boşalttı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 22.01.2019

ile sözleşme fesih şartlarında son noktaya gelen Brezilyalı yıldız evini boşalttı, eşini de ülkesine gönderdi

Siyah-beyazlılar, satış listesine konulan ile sözleşmeyi karşılıklı feshetmek için geri sayıma geçti. Öyle ki Brezilyalı oyuncu 'daki evini boşalttı, eşi Lene'yi de 'ya yolladı. Sambacının bu hafta içinde sorunlarını halledecek 'la olan sözleşmesini feshetmesi bekleniyor.

Öte yandan Vagner Love ile ilgili Corinthians Sportif Direktörü Duilio Monteiro Alves'ten önemli bir açıklama geldi. Alves, yaptığı açıklamada "Love bizim teklifimizle ilgileniyor. Bir süredir gündemimizde olan bir oyuncu. Duyduğumuz kadarıyla Beşiktaş'ın Love'a borcu var. Biz şu an Beşiktaş cephesinden gelecek haberi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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