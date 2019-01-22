22 Ocak 2019, Salı

BEŞİKTAŞ

Adem Ljajic opsiyonu bekliyor

Adem Ljajic opsiyonu bekliyor
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 22.01.2019

'ta ’in sözleşmesinde yer alan opsiyon maddesiyle ilgili İtalyan basınında bir iddia yer aldı.

Toro.it adlı internet sitesinde yer alan habere göre , Ljajic'in sözleşmesine "17 maçta oynaması halinde opsiyon hakkı otomatik olarak devreye girer" maddesi koydurdu. Ljajic'in Akhisar maçıyla birlikte 17. resmi maçına çıktığı ancak Beşiktaş'ın henüz opsiyon maddesini aktif hale getirmek için girişimde bulunmadığı belirtildi.

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