22 Ocak 2019, Salı
BİZE ULAŞIN
Adem Ljajic opsiyonu bekliyor
Giriş Tarihi: 22.01.2019
Beşiktaş'ta Adem Ljajic’in sözleşmesinde yer alan opsiyon maddesiyle ilgili İtalyan basınında bir iddia yer aldı.
Toro.it adlı internet sitesinde yer alan habere göre Beşiktaş, Ljajic'in sözleşmesine "17 maçta oynaması halinde opsiyon hakkı otomatik olarak devreye girer" maddesi koydurdu. Ljajic'in Akhisar maçıyla birlikte 17. resmi maçına çıktığı ancak Beşiktaş'ın henüz opsiyon maddesini aktif hale getirmek için girişimde bulunmadığı belirtildi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!