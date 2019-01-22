22 Ocak 2019, Salı

BEŞİKTAŞ

"Adriano ile ilgileniyoruz"

Adriano ile ilgileniyoruz
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 22.01.2019

ekibi Gremio’nun Başkanı , ’tan ile ilgilendiklerini doğruladı.

"Evet, 'nun gündemimizde. Ancak şu an bizim için çok pahalı bir durumda. Onun gibi kaliteli oyuncuları kadromuzda her zaman isteriz. Bu normal ücretler karşılığında olmalı" diye konuştu.
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