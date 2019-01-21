21 Ocak 2019, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Orman’dan transfer için net yanıt: "Maalesef"

Orman’dan transfer için net yanıt: Maalesef
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 20.01.2019

Antalyaspor'un son oynadığı maçında 0 isabetli şut ve 0 isabetli orta istatistikleri sonrası kırmızı-beyazlı kulübün başkanı Ali Şafak Öztürk'ü 'ın kapısına getirdi…

Öztürk'ün siyah-beyazlılara ve Vagner Love ya da Cyle Larin'in kendilerine kiralanması teklifi yaptığı öne sürüldü. Samuel Eto'o yüzünden Öztürk'e kızgın olan 'ın cevabı ise net oldu: "Maalesef!"
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Yönetim Stancu önerisini reddetti Yönetim Stancu önerisini reddetti
Bu aşk burada biter! Bu aşk burada biter!
‘Bir forvet daha alalım’ ‘Bir forvet daha alalım’
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör