21 Ocak 2019, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Orman’dan transfer için net yanıt: "Maalesef"
Giriş Tarihi: 20.01.2019
Antalyaspor'un son oynadığı Kayserispor maçında 0 isabetli şut ve 0 isabetli orta istatistikleri sonrası kırmızı-beyazlı kulübün başkanı Ali Şafak Öztürk'ü Beşiktaş'ın kapısına getirdi…
Öztürk'ün siyah-beyazlılara Gökhan Töre ve Vagner Love ya da Cyle Larin'in kendilerine kiralanması teklifi yaptığı öne sürüldü. Samuel Eto'o yüzünden Öztürk'e kızgın olan Fikret Orman'ın cevabı ise net oldu: "Maalesef!"
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!