21 Ocak 2019, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Bu aşk burada biter!

Bu aşk burada biter!
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 20.01.2019

Yönetim, alacaklarında indirim yapan Love’ın sözleşmesini feshetti Feshe bir de madde koyuldu: ’de başka bir takımda oynayamaz.

, Brezilyalı golcüsü ile fesih için sonunda anlaşma sağladı. Ülkesine dönmek isteyen 34 yaşındaki forvetle bir süredir görüşmeler yürüten siyah-beyazlı yönetimin Brezilyalı oyuncuya alacaklarında indirim yaptırdığı kaydedildi. Beşiktaş'ın kalan alacaklarını da uzun vadeli olarak kısım kısım ödeyeceği bilgisi paylaşıldı. Beşiktaş'ın Love'ın fesif şartlarına bir de maddesi koydu. Buna göre sambacı, Türkiye'de başka bir takımla anlaşamayacak. Bir süredir adı Corinthians'la anılan Love için ekibinin hocası Fabio Carille "Love hücumda dört farklı pozisyonda oynayabilecek bir isim. Onu forvet oynatabilirsiniz. 9 numarada oynar. Ben de kendisine buralarda görev verebilirim" diyerek

Love, geçen sezon devre arasında geldiği Beşiktaş'ta 29 maça çıkıp 11 gol attı. Performansı ile sıkça eleştirildi.
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