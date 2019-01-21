21 Ocak 2019, Pazartesi
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Love, geçen sezon devre arasında geldiği Beşiktaş'ta 29 maça çıkıp 11 gol attı. Performansı ile sıkça eleştirildi.
Bu aşk burada biter!
Giriş Tarihi: 20.01.2019
Yönetim, alacaklarında indirim yapan Love’ın sözleşmesini feshetti Feshe bir de madde koyuldu: Türkiye’de başka bir takımda oynayamaz.
Beşiktaş, Brezilyalı golcüsü Vagner Love ile fesih için sonunda anlaşma sağladı. Ülkesine dönmek isteyen 34 yaşındaki forvetle bir süredir görüşmeler yürüten siyah-beyazlı yönetimin Brezilyalı oyuncuya alacaklarında indirim yaptırdığı kaydedildi. Beşiktaş'ın kalan alacaklarını da uzun vadeli olarak kısım kısım ödeyeceği bilgisi paylaşıldı. Beşiktaş'ın Love'ın fesif şartlarına bir de Türkiye maddesi koydu. Buna göre sambacı, Türkiye'de başka bir takımla anlaşamayacak. Bir süredir adı Corinthians'la anılan Love için Brezilya ekibinin hocası Fabio Carille "Love hücumda dört farklı pozisyonda oynayabilecek bir isim. Onu forvet oynatabilirsiniz. 9 numarada oynar. Ben de kendisine buralarda görev verebilirim" diyerek
Love, geçen sezon devre arasında geldiği Beşiktaş'ta 29 maça çıkıp 11 gol attı. Performansı ile sıkça eleştirildi.
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